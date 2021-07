Castelnou Château Castelnou, Pyrénées-Orientales Exposition « Arborescences » de Patrick Desombre Château Castelnou Catégories d’évènement: Castelnou

Depuis 40 ans, Patrick Desombre est installé en Fenouillèdes à une cinquantaine de kilomètres de Castelnou. Il n’est pas étonnant que, dans cet environnement, son travail soit très inspiré par l’arbre qui devient son thème favori. Il le dessine dans la nature, s’en imprègne, pour ensuite s’en détacher et l’interpréter librement en exaltant sa force, tantôt sa verticalité, sa transparence, son foisonnement, son mouvement ondulatoire. Le choix du support participe à cette expression, allant de la toile au métal, du bois traité en totem peint au carton découpé. Exposition « Arborescences » de Patrick Desombre qui peint et sculpte entre forêt et montagne dans une ancienne bergerie située sur la commune de Fenouillet-en-Fenouillèdes. Château place du Château, 66300 Castelnou Castelnou Pyrénées-Orientales

