Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer, Manche Exposition aquarelles, grès, porcelaine, raku … Hauteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Hauteville-sur-Mer

Manche

Exposition aquarelles, grès, porcelaine, raku …, 10 mai 2021-10 mai 2021, Hauteville-sur-Mer. Exposition aquarelles, grès, porcelaine, raku … 2021-05-10 – 2021-05-16

Hauteville-sur-Mer Manche Pour « Foise » l’aquarelle est un défi permanent, l’eau donne vie aux fusions chromatiques intenses, elle capture l’ombre, les rêves et le quotidien.

M.-C. Querret, diplômée des beaux-arts de Rouen, s’exprime à travers diverses techniques : grès, porcelaine, raku… qu’elle présente dans les expositions normandes. Pour « Foise » l’aquarelle est un défi permanent, l’eau donne vie aux fusions chromatiques intenses, elle capture l’ombre, les rêves et le quotidien.

M.-C. Querret, diplômée des beaux-arts de Rouen, s’exprime à travers diverses techniques : grès,… hautevil_art_50@laposte.net +33 2 33 47 81 53 Pour « Foise » l’aquarelle est un défi permanent, l’eau donne vie aux fusions chromatiques intenses, elle capture l’ombre, les rêves et le quotidien.

M.-C. Querret, diplômée des beaux-arts de Rouen, s’exprime à travers diverses techniques : grès,… Pour « Foise » l’aquarelle est un défi permanent, l’eau donne vie aux fusions chromatiques intenses, elle capture l’ombre, les rêves et le quotidien.

M.-C. Querret, diplômée des beaux-arts de Rouen, s’exprime à travers diverses techniques : grès, porcelaine, raku… qu’elle présente dans les expositions normandes.

Détails Catégories d’évènement: Hauteville-sur-Mer, Manche Autres Lieu Hauteville-sur-Mer Adresse Ville Hauteville-sur-Mer