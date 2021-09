Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse, Indre Exposition annuelle par l’Association “Argenton 36 Photo-Vidéo” Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Exposition annuelle par l’Association “Argenton 36 Photo-Vidéo” Argenton-sur-Creuse, 2 octobre 2021, Argenton-sur-Creuse. Exposition annuelle par l’Association “Argenton 36 Photo-Vidéo” 2021-10-02 – 2021-10-03

Argenton-sur-Creuse Indre L’ Association Argenton 36 Photo-Vidéo organise comme tous les ans son week-end d’exposition.

Le club présente 80 clichés dont le thème est le reflet.

Portes ouvertes. Atelier pratique gratuit réservé aux visiteurs désirant obtenir des informations sur son appareil ou sur la technicité de prises de vues.

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse Ville Argenton-sur-Creuse lieuville 46.58845#1.51864