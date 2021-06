Évian-les-Bains Palais Lumière Evian-les-Bains, Haute-Savoie Exposition « Alain Le Foll, maître de l’imaginaire » Palais Lumière Évian-les-Bains Catégories d’évènement: Evian-les-Bains

Alain Le Foll est né en 1934 et décédé en 1981, à l’âge de 46 ans. Malgré la brièveté de sa carrière, il est considéré comme l’un des plus grands dessinateurs français des années 1960-1970. À l’occasion du 40e anniversaire de sa disparition, cette exposition permet de découvrir son œuvre qui a contribué à façonner l’univers visuel de cette époque.

Tarifs : 8 € (tarif réduit 6 €); gratuit pour les moins de 16 ans, +4 € en plus du billet d’entrée pour la visite guidée.

À l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition, l'exposition consacrée à Alain Le Foll au Palais Lumière d'Évian permettra de redécouvrir l'œuvre de cet artiste singulier.

