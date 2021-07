Loireauxence Loireauxence Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE EXPOSITION « AINSI SOIENT-ELLES » Loireauxence Loireauxence Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

LOIREAUXENCE

EXPOSITION « AINSI SOIENT-ELLES » Loireauxence, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Loireauxence. EXPOSITION « AINSI SOIENT-ELLES » 2021-07-27 15:00:00 – 2021-08-03 19:00:00 Maison Bonchamps 61 rue de La Basse Meilleraie

Loireauxence Loire-Atlantique Loireauxence EUR Photographie, sculpture, dessin, peinture, collage, écriture avec Céline Poullain, Stéphanie Monzon-Chauvat, Rémi Boudeperche, Marika, Christine Boucard-Lepage, Aurore Besson, Amélie Bucher, Vincent Sarrazin. Entrée libre. Venez découvrir l’exposition « Ainsi soient-elles » à la Maison Bonchamps du 27 juillet au 3 août 2021 ! +33 2 40 98 33 03 https://www.loireauxence.fr/ Photographie, sculpture, dessin, peinture, collage, écriture avec Céline Poullain, Stéphanie Monzon-Chauvat, Rémi Boudeperche, Marika, Christine Boucard-Lepage, Aurore Besson, Amélie Bucher, Vincent Sarrazin. Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Maison Bonchamps 61 rue de La Basse Meilleraie

