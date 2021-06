Eymet Eymet Dordogne, Eymet Exposition à l’Espace Culturel sur l’Astronomie Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Exposition à l’Espace Culturel sur l’Astronomie Eymet, 21 juin 2021-21 juin 2021, Eymet. Exposition à l’Espace Culturel sur l’Astronomie 2021-06-21 00:00:00 – 2021-06-25 00:00:00 Espace Culturel Avenue de la Bastide

En association avec la Galerie l'Usine découvrez les mystères de l'Univers avec les photos de Jérôme Rudelle.

Jérôme Rudelle

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Étiquettes évènement : Autres Lieu Eymet Adresse Espace Culturel Avenue de la Bastide Ville Eymet lieuville 44.66888#0.398