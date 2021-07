Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges EXPOSITION À LA LUEUR DU SILENCE Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

EXPOSITION À LA LUEUR DU SILENCE Mirecourt, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Mirecourt. EXPOSITION À LA LUEUR DU SILENCE 2021-07-06 10:00:00 – 2021-07-31 12:00:00

Mirecourt Vosges Le monde des insectes, peuple du silence, suscite admiration, fascination, étonnement et passion. Peut-être s’y cachent elfes, gnomes, lutins et farfadets … Partez à la découverte de cet univers mystérieux et poétique au travers des photos macro de l’artiste Martine Huin.

visite libre aux heures d’ouverture de la médiathèque – tout public mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr +33 3 29 37 47 40 http://www.mediatheque-mirecourt.fr/ Médiathèque – CCMD dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Mirecourt Adresse Ville Mirecourt lieuville 48.30152#6.13522