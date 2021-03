Exposition 361° Hors-Les-Murs, 26 avril 2021-26 avril 2021, Aix-en-Provence. Exposition 361° Hors-Les-Murs 2021-04-26 11:00:00 11:00:00 – 2021-05-10 17:00:00 17:00:00 Place des Martyrs de la Résistance Galerie de la Prévôté

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône La scénographie investira le patio et la salle attenante dans lesquels vous pourrez retrouver les sculptures et les peintures des 5 artistes.

Venez découvrir ou redécouvrir :

● Yves Célaire, sculpteur/fondeur bronze

● Monique Perrin, peintre

● Christine Bottereau, sculptrice Terre & Bronze

● Delphine Gadilhe, sculptrice fil de fer

● Liselotte Andersen, sculptrice bronze. 5 artistes membres de l’Espace 361° vous accueillent à la galerie de la Prévôté à Aix-en-Provence pour une exposition collective Hors-les-Murs espace361@gmail.com http://www.espace361.com/ 5 artistes membres de l’Espace 361° vous accueillent à la galerie de la Prévôté à Aix-en-Provence pour une exposition collective Hors-les-Murs La scénographie investira le patio et la salle attenante dans lesquels vous pourrez retrouver les sculptures et les peintures des 5 artistes.

Venez découvrir ou redécouvrir :

● Yves Célaire, sculpteur/fondeur bronze

● Monique Perrin, peintre

● Christine Bottereau, sculptrice Terre & Bronze

● Delphine Gadilhe, sculptrice fil de fer

● Liselotte Andersen, sculptrice bronze.

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Place des Martyrs de la Résistance Galerie de la Prévôté Ville Aix-en-Provence