Conçue par le CIRDOC – Institut occitan de cultura à partir de la bande dessinée écrite et dessinée par Paul Astruc (éd.CS Prod). Au début du XXe siècle, fraude mais surtout surproduction conduisent à une chute effrénée des cours du vin. Le Languedoc et le Roussillon sont touchés de plein fouet. Dans ce contexte de crise, un vaste mouvement de protestation s’organise derrière plusieurs hommes qui vont pour la postérité incarner cette révolte et devenir ses porte-voix : Ernest Ferroul, Marius Cathala… mais surtout Marcelin Albert, dont l’histoire et la légende deviendront indissociables de 1907. L’exposition vous invite à découvrir, dans une lecture croisée des documents d’époque et de l’œuvre graphique de Paul Astruc traduite pour l’occasion en occitan, ce mouvement central dans l’histoire contemporaine du Languedoc et du Roussillon.

