Exposition 12 cm Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Exposition 12 cm Hendaye, 2 février 2022, Hendaye. Exposition 12 cm Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye

2022-02-02 – 2022-02-19 Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Pourquoi 12 cm ? Parce que l’exposition se veut être un échantillon “de petites fenêtres” dont seul le format de 12 x 12 cm est la règle. Avec un nombre de participants sans cesse en augmentation, pour cette 26ème édition les artistes travailleront sur différents supports : peinture, sculpture, sérigraphie, vidéo et photographie. Ces œuvres nous parleront du “collectif”, valeur représentative de l’association Begiradak. Pourquoi 12 cm ? Parce que l’exposition se veut être un échantillon “de petites fenêtres” dont seul le format de 12 x 12 cm est la règle. Avec un nombre de participants sans cesse en augmentation, pour cette 26ème édition les artistes travailleront sur différents supports : peinture, sculpture, sérigraphie, vidéo et photographie. Ces œuvres nous parleront du “collectif”, valeur représentative de l’association Begiradak. +33 5 59 48 30 49 Pourquoi 12 cm ? Parce que l’exposition se veut être un échantillon “de petites fenêtres” dont seul le format de 12 x 12 cm est la règle. Avec un nombre de participants sans cesse en augmentation, pour cette 26ème édition les artistes travailleront sur différents supports : peinture, sculpture, sérigraphie, vidéo et photographie. Ces œuvres nous parleront du “collectif”, valeur représentative de l’association Begiradak. Service culturel – Ville d’Hendaye

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Ville Hendaye lieuville Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Exposition 12 cm Hendaye 2022-02-02 was last modified: by Exposition 12 cm Hendaye Hendaye 2 février 2022 Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrénées-Atlantiques