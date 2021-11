Basse-Goulaine Mairie de Basse Goulaine Loire-Atlantique, Nantes Expo – Un été à Basse -Goulaine Mairie de Basse Goulaine Basse-Goulaine Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Profitez encore d’un peu d’été à la mairie de Basse-Goulaine. Du 10 novembre au 3 décembre, le public est invité à découvrir les photos présentées dans le cadre du concours photo qui s’est déroulé du 31 mai au 26 septembre et dont le thème était : Un été à Basse-Goulaine. Une fois toutes les photos réceptionnées, deux prix ont été attribués : le Prix du Public, résultat des votes sur les réseaux sociaux, et le Prix du Jury, décerné par des élus, des membres du conseil des Sages et du conseil des Jeunes ainsi que des adhérents du Photo Club. Chacun des prix récompensant les trois photos ayant reçu le plus votes. Pour découvrir le résultat de ce concours, rendez-vous dans le hall de la mairie du 10 au 30 novembre, aux horaires d’ouverture. Malgré une participation quelque peu timide, la municipalité tient à remercier les photographes goulainais pour avoir partagé leur vision des #beauxjoursgoulainais. Mairie de Basse Goulaine adresse1} Basse-Goulaine 44115 02 40 03 55 56 http://www.basse-goulaine.fr contact@basse-goulaine.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Mairie de Basse Goulaine Adresse 25 Rue de la Razée Ville Basse-Goulaine lieuville Mairie de Basse Goulaine Basse-Goulaine