Expo photo : Ombre et Lumière de Sophie Guill Sainte-Marie, 25 octobre 2021, Sainte-Marie.

Expo photo : Ombre et Lumière de Sophie Guill Médiathèque 1 Rue Mathurin Poirier Sainte-Marie

2021-10-25 – 2022-01-08 Médiathèque 1 Rue Mathurin Poirier

Sainte-Marie Ille-et-Vilaine Sainte-Marie

Exposition dans le hall de la mairie – médiathèque, à découvrir aux horaires de la mairie : https://sainte-marie35.fr/

Jusqu’au 8 janvier 2022.

Photographe amatrice et autodidacte, je me suis lancée dans la photo avec un Smartphone en 2016. Cette passion m’a orientée vers Instagram pour diffuser ma vision du monde.

Cela m’a permis d’apprendre et de rencontrer des personnes en évoluant et progressant dans tous les domaines de la photographie.

C’est ainsi que j’ai participé avec le collectif @nantesgrandangle, dont je fais partie et des instagrameurs amateurs, à l’élaboration de deux livres édités par LA GESTE : « Nantes vue par les Nantais » (2019) préfacé par Jean BLAISE, directeur du Voyage A Nantes et « Fascinante Loire-Atlantique » (2021), préfacée par Emmanuel FAURE, journaliste à France 3.J’ai participé à des expositions collectives, notamment « Vivre après coup(s) » sur le thème des violences conjugales, fin novembre 2019 au Centre social Carrefour 18, au Jeu de Paume (2020) et prochainement au CCAS de CLEUNAY (novembre 2021) à RENNES.

Aujourd’hui, j’expose, seule, sur un thème que j’aime particulièrement « Ombre et Lumière » en noir et blanc.

J’ai divisé l’exposition en 4 thèmes : Ombres, portrait, architecture et nature.

N’hésitez pas à laisser vos commentaires sur le livre d’or à votre disposition ou par message privé sur mes comptes Instagram et Facebook.

Instagram et Facebook : @guill.sophie

Courriel : guillsophie99@gmail.com

+33 2 99 72 64 99

