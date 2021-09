Expo peinture – Marie-Lise Le Campion Île-Tudy, 23 septembre 2021, Île-Tudy.

Expo peinture – Marie-Lise Le Campion 2021-09-23 – 2021-09-29 Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère Île-Tudy

Dans mon travail pictural, la recherche sur la lumière, la poésie des couleurs, leurs harmonies et leurs nuances, est une constante. J’aime peindre sans trop en dire, suggérer l’essentiel, garder une part de mystère, laisser une part au rêve. Ma peinture est une peinture d’intériorité, épurée, entre figuration et abstraction.

Nombreuses expositions personnelles à Paris et en Province (encouragée par Corneille du mouvement COBRA, rencontrée à Sarlat en 2003, lors d’une exposition personnelle). Depuis 2002, participation aux salons et expositions collectives en région, à Paris mais aussi en Angleterre, Allemagne et Chine.

Je suis inscrite à la Maison des artistes depuis 2005 et suis membre de la Fondation Taylor depuis 2008.

Dans mon exposition à la galerie de la pointe de l’Ile-Tudy, je présenterai des peintures acryliques de paysages, fruits de contemplation en bord de mer mais aussi quelques peintures et sculptures sur le thème du couple, travaillées lors du premier confinement. Mes sculptures seront montrées au public pour la première fois.

+33 6 74 51 56 73 http://www.marieliselecampion-peintures.fr/

Dans mon travail pictural, la recherche sur la lumière, la poésie des couleurs, leurs harmonies et leurs nuances, est une constante. J’aime peindre sans trop en dire, suggérer l’essentiel, garder une part de mystère, laisser une part au rêve. Ma peinture est une peinture d’intériorité, épurée, entre figuration et abstraction.

Nombreuses expositions personnelles à Paris et en Province (encouragée par Corneille du mouvement COBRA, rencontrée à Sarlat en 2003, lors d’une exposition personnelle). Depuis 2002, participation aux salons et expositions collectives en région, à Paris mais aussi en Angleterre, Allemagne et Chine.

Je suis inscrite à la Maison des artistes depuis 2005 et suis membre de la Fondation Taylor depuis 2008.

Dans mon exposition à la galerie de la pointe de l’Ile-Tudy, je présenterai des peintures acryliques de paysages, fruits de contemplation en bord de mer mais aussi quelques peintures et sculptures sur le thème du couple, travaillées lors du premier confinement. Mes sculptures seront montrées au public pour la première fois.

dernière mise à jour : 2021-09-15 par