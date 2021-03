Treffiagat Treffiagat 29730, Treffiagat Expo peinture – M. Le Scoul et MANE Treffiagat Catégories d’évènement: 29730

Treffiagat

Expo peinture – M. Le Scoul et MANE, 30 août 2021-30 août 2021, Treffiagat. Expo peinture – M. Le Scoul et MANE 2021-08-30 – 2021-09-05 L’Etuve 1 rue R. et X. Quideau

Treffiagat 29730 Treffiagat Martine Le Scoul expose sa série de tableaux de feuilles et fleurs séchées

Jean-Michel Gosse, alias « MANE » présente sa série de peintures géométriques abstraites. asso.treffiagarts@gmail.com +33 6 13 15 23 15 Martine Le Scoul expose sa série de tableaux de feuilles et fleurs séchées

