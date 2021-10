Expo Camille Desmoulins, Républicain de France à la Maison de Saint-Just Blérancourt, 25 octobre 2021, Blérancourt.

Expo Camille Desmoulins, Républicain de France à la Maison de Saint-Just Blérancourt

2021-10-25 10:00:00 – 2021-11-13 13:00:00

Blérancourt Aisne

Exposition retraçant la vie et l’oeuvre de Camille Desmoulins, natif de Guise et Premier Républicain de France. Retrouvez des pièces, objets lui ayant appartenu, éditions originales et autres reproductions prêtés par le Musée Camille Desmoulins de Guise.

Visites commentées par l’association Camille Desmoulins les samedis 30 octobre et 6,13 novembre dès 15h.

Pour d’autres demandes 03.23.39.72.17 et 06.30.63.85.98

+33 3 23 39 72 17 https://www.ot-blerancourt.com/

Blérancourt

