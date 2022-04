Explorons les maisons traditionnelles de Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-étienne-de-Baïgorry

Explorons les maisons traditionnelles de Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry, 17 août 2022, Saint-Étienne-de-Baïgorry. Explorons les maisons traditionnelles de Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry

2022-08-17 09:00:00 – 2022-08-17

Venez vous initier à l'architecture des fermes traditionnelles de Saint-Étienne-de-Baigorry dont la maison Jokoberroa, seule maison de Basse-Navarre à avoir un « lorio ».

