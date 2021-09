Royat Royat Puy-de-Dôme, Royat Exploration sous les bassins de Royatonic – World Wellness Weekend Royat Royat Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Royat

Exploration sous les bassins de Royatonic – World Wellness Weekend Royat, 18 septembre 2021, Royat. Exploration sous les bassins de Royatonic – World Wellness Weekend 2021-09-18 – 2021-09-18 Royatonic (RDV en bas des escaliers) Place Allard

Royat Puy-de-Dôme Découverte des installations en sous-sol et des aspects techniques de la structure. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Royat Autres Lieu Royat Adresse Royatonic (RDV en bas des escaliers) Place Allard Ville Royat lieuville 45.7667#3.0553