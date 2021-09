Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Explorateurs de l’Espace Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Mardi 26 octobre à 18h Médiathèque José Cabanis – en Visio AAE – Conférence – Spatial Conférence en distanciel via Zoom, par Michel Tognini, pilote astronaute, ancien chef du Centre des astronautes européens, correspondant de l'AAE. Inscription obligatoire Suite à votre inscription un code de connexion, vous permettant d'assister à la visioconférence, vous sera envoyé par mail.

2021-10-26T18:00:00 2021-10-26T20:00:00

