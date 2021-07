Explor Games® en Forêt de Chaux La Vieille-Loye, 12 août 2021-12 août 2021, La Vieille-Loye.

Explor Games® en Forêt de Chaux 2021-08-12 – 2021-08-29

La Vieille-Loye Jura La Vieille-Loye

EUR 15 Partez à la découverte de la forêt de Chaux avec un Explor Games® : un jeu

d’aventure scénarisé, guidé par une tablette, mêlant parcours d’orientation et

énigmes ! En équipe, en famille, partez à l’aventure et relevez les défis

Depuis toujours, la forêt de Chaux est un lieu où se mêlent légendes et mystères. A

l’abri des regards, les êtres qui la peuplent, merveilleux et insaisissables, vivent en

harmonie sous la voûte des arbres.

Mais un jour, un groupe de brigands avides de fortune, ayant entendu qu’elle

renfermait un fabuleux trésor, se mirent en quête de l’Escarboucle, un joyau

éblouissant gardé par une vouivre, terrible monstre mi serpent, mi-dragon.

Par la ruse, ils dérobèrent l’Escarboucle. Mettant la Vouivre dans une colère si

terrible que nul homme sur terre n’osait plus pénétrer dans la forêt…

Votre mission :

Vous êtes un groupe de célèbres aventuriers, appelés à l’aide par les habitants des

environs dans l’espoir de libérer la forêt du mal qui la ronge…

De 1 à 4 joueurs par tablette

Durée 1h30

Dès 6 ans, accompagné d’un adulte

Jeu disponible en français et en anglais.

Paiement exclusivement par carte bancaire.

contact@valdamour.com +33 3 84 37 74 74 https://www.valdamour.com/

Partez à la découverte de la forêt de Chaux avec un Explor Games® : un jeu

d’aventure scénarisé, guidé par une tablette, mêlant parcours d’orientation et

énigmes ! En équipe, en famille, partez à l’aventure et relevez les défis

Depuis toujours, la forêt de Chaux est un lieu où se mêlent légendes et mystères. A

l’abri des regards, les êtres qui la peuplent, merveilleux et insaisissables, vivent en

harmonie sous la voûte des arbres.

Mais un jour, un groupe de brigands avides de fortune, ayant entendu qu’elle

renfermait un fabuleux trésor, se mirent en quête de l’Escarboucle, un joyau

éblouissant gardé par une vouivre, terrible monstre mi serpent, mi-dragon.

Par la ruse, ils dérobèrent l’Escarboucle. Mettant la Vouivre dans une colère si

terrible que nul homme sur terre n’osait plus pénétrer dans la forêt…

Votre mission :

Vous êtes un groupe de célèbres aventuriers, appelés à l’aide par les habitants des

environs dans l’espoir de libérer la forêt du mal qui la ronge…

De 1 à 4 joueurs par tablette

Durée 1h30

Dès 6 ans, accompagné d’un adulte

Jeu disponible en français et en anglais.

Paiement exclusivement par carte bancaire.

dernière mise à jour : 2021-07-01 par