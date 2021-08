Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan MOUX EN MORVAN, Nièvre Expérience végétarienne Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Catégories d’évènement: MOUX EN MORVAN

Nièvre

Expérience végétarienne Moux-en-Morvan, 24 août 2021, Moux-en-Morvan. Expérience végétarienne 2021-08-24 19:00:00 – 2021-08-24 21:00:00 Lac des Settons rive gauche Bas du Moulin

Moux-en-Morvan Nièvre Diner-curiosité fait maison avec produits bios, locaux & savoureux. Intervention sur les « bons ingrédients & bonne santé ».

Dans la salle des Navigateurs avec sa terrasse panoramique et vue imprenable sur le lac.

PAF : 20 €/pers (entrée, plat, dessert, jus bio et detox).

Sur réservation. Limité à 30 personnes contact@lacabaneverte.fr +33 6 48 00 93 79 http://www.lacabaneverte.fr/ Diner-curiosité fait maison avec produits bios, locaux & savoureux. Intervention sur les « bons ingrédients & bonne santé ».

Dans la salle des Navigateurs avec sa terrasse panoramique et vue imprenable sur le lac.

PAF : 20 €/pers (entrée, plat, dessert, jus bio et detox).

Sur réservation. Limité à 30 personnes dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: MOUX EN MORVAN, Nièvre Autres Lieu Moux-en-Morvan Adresse Lac des Settons rive gauche Bas du Moulin Ville Moux-en-Morvan lieuville 47.17336#4.07034