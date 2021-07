Quimper Quimper Finistère, Quimper Excalibur Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper, le jeudi 22 juillet à 21:00

Depuis sa création en 1982, **Excalibur** a invité de nombreuses fines lames du monde celtique et au-delà : Divers membres fondateurs de Supertramp, Yes, King Crimson Alan Parsons, BJH, Jethro Tull, The Moody Blues, Fairport Convention, Pentangle… mais aussi Alan Stivell, Denez Prigent, Dan Ar Braz, Tri Yann, Carlos Nunez, Angelo Branduardi… Excalibur band * Alan Simon * Kevin Camus * Zita Petho * Marco Canepa * Paolo Ballardini * Massimo Palermo * Alessandro Bissa * Roberto Tiranti Invités (International) * Jacqui Mac Shee * Gerry Conway * Richard Palmer * Martin Barre * Miriam Toukan * Shira Golan Invités (Bretagne) * Morgan Marlet * Yvan Guillevic * Bagad Elven * Capucine Goust danseuse

25,00 €

Quimper Place de la Résistance et du Général de Gaulle, 29000 Quimper

