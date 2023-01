EX-VOTO – une errance dans les rues de Naples Belfort Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

2023-02-14 – 2023-03-25

Territoire de Belfort EUR 16 août 2007. La ville est déserte, le soleil de plomb. L’appareil photo en bandoulière, je m’aventure dans le quartier historique à la recherche d’un peu de fraîcheur. Et c’est la récompense. Les ex-voto se succèdent, tous plus riches ou plus kitsch les uns que les autres. Un festival chrétien dédié à la dévotion ou au souvenir… avec la lumière du sud en plus.

Luc Georges, photographe
bu-belfort@univ-fcomte.fr
+33 3 84 21 93 16

