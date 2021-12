Évreux 45400 Fleury-les-Aubrais Eure, Évreux La rue de l’Espéranto a 70 ans ! 45400 Fleury-les-Aubrais Évreux Catégories d’évènement: Eure

La rue de l’Espéranto a 70 ans ! 45400 Fleury-les-Aubrais, 18 décembre 2021 13:00, Évreux. Samedi 18 décembre, 13h00 Sur place entrée libre 06 65 778 668, esperanto.loiret@free.fr Fêtons les 70 ans de l’inauguration de la rue de l’Espéranto ! Il y a 70 ans, le 17 décembre 1951, Pierre Delaire et le groupe local d’espéranto ont inauguré la Rue de l’Espéranto, à Fleury les Aubrais (45).

Ce samedi 18 décembre 2021, à 13h, nous vous convions à fêter cet anniversaire par le dépôt d’une gerbe et quelques prises de parole. Rendez-vous sur place, à l’intersection (sud-est) de la rue de l’Espéranto et de la rue Gabriel Péri 45400 Fleury-les-Aubrais rue de l’Espéranto 27000 Évreux Le Clos au Duc Eure samedi 18 décembre – 13h00 à 14h00

