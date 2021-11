Paris Paroisse Sainte-Odile Paris Eviva Maria ! Messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie Paroisse Sainte-Odile Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paroisse Sainte-Odile, le mardi 7 décembre à 19:00 19h00 messe présidée par Mgr François Bustillo, nouvel évêque d’Ajaccio, avec les corses de Paris, dans l’église Paroisse Sainte-Odile 2 avenue Stéphane Mallarmé 75017 Paris Paris Quartier de la Plaine-de-Monceau

2021-12-07T19:00:00 2021-12-07T20:30:00

Lieu Paroisse Sainte-Odile Adresse 2 avenue Stéphane Mallarmé 75017 Paris Ville Paris