52ème Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques Dieppe, 19 novembre 2022, Dieppe.

[Événement]52ème Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques Dieppe

2022-11-19 – 2022-11-20

Dieppe Seine-Maritime

Les produits et métiers de la mer sont à l’honneur à l’occasion de la 51e Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques de Dieppe, les 13 et 14 novembre. Des milliers de visiteurs sont attendus pour cette manifestation populaire qui valorise les produits de la mer dieppois au premier rang desquels le hareng, ‘poisson roi’, et la coquille Saint-Jacques, produit phare de notre port.

Au cours d’un moment convivial, familial, festif, les dégustations vont bon train, selon les goûts de chacun : avec une pointe de sel, avec du jus de citron, nature, légèrement relevé… laissez vos papilles décider !

[La foire se tiendra sous réserve du contexte sanitaire]

+33 2 35 06 60 00

Dieppe

