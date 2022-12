[Evénement] Rassemblement Alpine Dieppe, 19 mai 2023, Dieppe .

[Evénement] Rassemblement Alpine

Pelouses de la plage Dieppe Seine-Maritime

2023-05-19 – 2023-05-21

Dieppe

Seine-Maritime

Après avoir rassemblé cette année plus de 1000 Alpine et 100 000 passionnés pour les 100 ans de Jean Rédélé, Initiative Dieppe évènements Alpine (IDéA), vous propose de venir nombreux célébrer le 50e anniversaire du titre de champion de monde des rallyes d’Alpine. L’événement sera l’occasion de rendre hommage à l’équipe gagnante, à sa mythique Berlinette A110 et faire le lien entre les mondes du rallye d’hier et d’aujourd’hui.

https://idea-alpine.jimdofree.com/

Dieppe

