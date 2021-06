Evènement musical au château Salins à Rions Rions, 26 juin 2021-26 juin 2021, Rions.

Evènement musical au château Salins à Rions 2021-06-26 – 2021-06-26

Rions Gironde Rions

L’association des Passerelles organise en partenariat avec l’association Entre Acte, un évènement musical au château Salins à Rions, de 18H à 20H. Jacques Chambon chanteur et compositeur, vous régalera de ses tubes!

Sur la scène il nous amène de sa voix basse et chaude, sur fond de ses guitares, revisiter la vie, Romantique ou cynique, de peines, de rires en joies, il nous décrit un monde où on se reconnait. Il donne à la chanson française son authenticité profonde, il fait descendre dans la rue des textes et des musiques d’une infinie qualité.

+33 5 57 98 02 10

château salins

