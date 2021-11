Florange Florange Florange, Moselle ÉVÈNEMENT – MARCHÉ DE NOËL Florange Florange Catégories d’évènement: Florange

2021-12-04 16:00:00 – 2021-12-12 20:00:00

Florange Moselle Florange La ville de Florange présente son marché de Noël !

Présence d’une vingtaine d’artisans locaux, restaurations variées, bières de Noël… SAMEDI 4 DECEMBRE

Inauguration du Marché de Noël

Concert du trio « Ça gaze »

Animation-spectacle jonglerie LED par « Visual Poï »

Présence du Saint-Nicolas et du Père Fouettard + photos avec le club photo La Moisson DIMANCHE 5 DECEMBRE

Présence du Saint-Nicolas et du Père Fouettard + photos avec le club photo La Moisson MERCREDI 8 DECEMBRE

Présence du Père Noël de 16h30 à 18h

Atelier créatif pour enfants « Réalise ta boule » avec Les créas d’Elo de 16h à 18h (Espace du Citoyen)

Saynètes atelier « ados » théâtre par l’SKBL à 17h SAMEDI 11 DECEMBRE

Sculpture sur glace (16h-19h) + cracheur de feu (19h)

Echassier lumineux jongleur avec bolas lumineuses (en déambulation sur le Marché de Noël)

Saynètes atelier « adultes » théâtre par l’SKBL à 17h

Chorale gospel Rayons de Joie de 18h à 19h DIMANCHE 12 DECEMBRE

Présence du Père Noël + photos avec le Club photo La Moisson florange@ville-florange.fr +33 3 82 59 32 60 http://www.florange.fr/ Ville de Florange

