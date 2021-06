Bordeaux En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, Gironde ÉVÉNEMENT EN LIGNE AVEC JEAN-MICHEL FRODON En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Assistez à la rencontre en ligne avec Jean-Michel Frodon autour de son ouvrage « Abbas Kiarostami : l'oeuvre ouverte », co-écrit avec Agnès Devictor et publié aux éditions Gallimard. >>> Retrouvez le livre : [https://urlr.me/hX5bw](https://urlr.me/hX5bw) « Portrait du cinéaste iranien (1940-2016), adepte des supports multiples (cinéma, photographie, installation, poésie) et artiste engagé. Imprégnée de la culture iranienne, son oeuvre n'en est pas moins universelle. Ses méthodes de travail et son activité de pédagogue sont également rappelées. » Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat.

