Récemment disparu, Jean-Luc Nancy s’était entretenu en juillet 2021 avec Patrick Chastenet à l’occasion de l’attribution du Prix Jacques Ellul pour l’ensemble de son oeuvre. >>> Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat [[https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat)](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) En partenariat avec l’Association Internationale Jacques Ellul. Crédit photo © Parham Shahrjerdi Assistez à la rencontre en ligne avec Jean-Luc Nancy, lauréat du Prix Jacques Ellul 2021. En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux Bordeaux Gironde

