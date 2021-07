EVENEMENT : Chroniques de la République Ancienne citadelle militaire, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Langres.

EVENEMENT : Chroniques de la République

du vendredi 9 juillet au dimanche 18 juillet à Ancienne citadelle militaire

Au lendemain du 150e anniversaire de la IIIe République, le Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire propose un événement exceptionnel intitulé Chroniques de la République. Il se déroulera du 9 au 18 juillet à la Citadelle est (ancienne BSMat). La IIIe République est proclamée par Léon Gambetta le 4 septembre 1870 alors que guerre Franco-Prussienne fait rage et que Napoléon III a été capturé à Sedan. Chroniques de la République propose d’évoquer la perception de ces événements depuis Langres dans une exposition familiale accessible aux enfants : « Langres et son pays en République : 1870-1880 ». De la défaite à la Commune en passant par la vie à Langres en cette fin de XIXe siècle, l’Histoire est racontée à travers les yeux d’Edmond Royer, un enfant de 13 ans dont la mère est institutrice et le père soldat. Trois autres animations gratuites sont accessibles sur place : l’exposition « La dernière citadelle » évoquant l’histoire de celle de Langres, un jeu de piste « Sur les traces d’Abel Petitjean » à destination des petits et des grands, le parcours sonorisé « 1875, la guerre qui n’a pas eu lieu mais que Langres a gagné » aménagé dans les espaces exceptionnels d’un des bastions de la citadelle. _**Événement « Chroniques de la République »**_ _**Du 9 au 18 juillet de 14h à 18h**_ _**Citadelle est de Langres (ancienne BSMat)**_ _**Gratuit**_ **Renseignements :** Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire Maison du Pays de Langres Square Olivier-Lahalle 52200 LANGRES 03 25 86 86 20 ou [patrimoine@langres.fr](mailto:patrimoine@langres.fr)

Gratuit

Au lendemain du 150e anniversaire de la IIIe République, le Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire propose « Chroniques de la République » du 9 au 18 juillet à la Citadelle est (ancienne BSMat).

Ancienne citadelle militaire avenue du 21e régiment d’infanterie, langres, 52200 Langres Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T14:00:00 2021-07-09T18:00:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-11T14:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T18:00:00;2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T14:00:00 2021-07-18T18:00:00