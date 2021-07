Evénement annulé : Week End des Arts Putanges-le-Lac, 7 août 2021-7 août 2021, Putanges-le-Lac.

Evénement annulé : Week End des Arts 2021-08-07 14:30:00 – 2021-08-08 19:00:00

Putanges-le-Lac Orne

En 1996, l’Office de Tourisme du Pays de Putanges organisait pour la première fois une Journée des Peintres. Cette année, pour sa vingt-cinquième édition qui aura lieu les samedi 7 et dimanche 8 août 2021 au collège Gaston Lefavrais de Putanges-Pont-Ecrépin, la manifestation évolue et accueillera des artistes de tout horizon. Cet événement est désormais rebaptisé Week-end des Arts de Putanges-le-Lac. Le concours de peinture dans les rues de Putanges-Pont-Ecrépin aura lieu le samedi et tout au long de cette journée des animations seront également proposées au public : démonstrations, ateliers…

Le dimanche 8 août, les œuvres réalisées lors du concours seront exposées jusqu’à 17 h

ot.putanges@orange.fr +33 2 33 35 86 57

