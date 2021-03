Eveil des bout’choux « Atelier de motricité-Bébé » Centre social Millandy, 22 avril 2021-22 avril 2021, Meudon.

Eveil des bout’choux « Atelier de motricité-Bébé »

Centre social Millandy, le jeudi 22 avril à 10:00

Atelier de motricité libre de 0 à 6 mois

—————————————-

À travers cet atelier, Noémie accompagne les parents à comprendre et encourager le développement psychomoteur de leur enfant. (découverte des grands principes de la motricité libre, le matériel à choisir pour respecter la physiologie de l’enfant, proposer des stimulations et un accompagnement adapté en fonction de l’âge de développement).

Animé par Noémie DERRIDJ – Psychomotricienne, est spécialisée dans le développement psychomoteur du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent.

Pour la santé de toutes et tous, merci d’appliquer et de respecter les gestes barrières.

Sur inscription et payant de 1,70€ à 8,50€ selon le taux d’effort

Parentalité

Centre social Millandy 5-rue Georges Millandy à Meudon-la-forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-22T10:00:00 2021-04-22T11:30:00