Euskararen Urtaroa : Mintzodrome – Mintzodromoa Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Euskararen Urtaroa : Mintzodrome – Mintzodromoa Ciboure, 2 décembre 2021, Ciboure. Euskararen Urtaroa : Mintzodrome – Mintzodromoa Place du Fronton Chapiteau Fronton Ciboure

2021-12-02 19:00:00 – 2021-12-02 Place du Fronton Chapiteau Fronton

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Organisé par AEK-k antolatua

Envie de parler euskara ? L’association AEK organise un MINTZODROMO dans lequel chacun.e pourra parler en basque, tout en passant un bon moment et en faisant de jolies rencontres. Peu importe le niveau d’euskara, l’important est le désir de participer. AEK œuvre dans tout le Pays Basque pour que chaque habitant.e du Pays Basque connaisse la langue basque et l’utilise au quotidien en toute normalité.

Euskaraz mintzatu nahi? AEK elkarteak MINTZODROMOA antolatzen du. Hurbilduko diren guziak euskaraz mintzatuko dira, eta, aldi berean, momentu atsegin bat pasatuko eta jende berria ezagutuko dute. Edozein izanik ere euskara maila, denak joan daitezke: parte hartzeko gogoa da kontuan hartuko dena. AEK elkartea Euskal Herri osoan dabil lanean,

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Catégories d'évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques