EUROPA META ORCHESTRA, JULIEN GUILLAMAT L’Athanor, 5 août 2021, Albi.

EUROPA META ORCHESTRA, JULIEN GUILLAMAT

L’Athanor, le jeudi 5 août à 17:00

Europa Meta Orchestra défend à la fois l’expérimentation, l’improvisation, le répertoire existant et la création de nouvelles œuvres. Il est ainsi formé de musiciens aux origines diverses et plurielles : instrumentistes classiques, compositeurs, improvisateurs acoustiques et électroniques, développeurs et interprètes d’instruments numériques et / ou analogiques, etc. E.M.O. est un ensemble qualifié pour jouer une large sélection de répertoire actuel tout en conservant une identité esthétique et musicale unique qui le distingue clairement des autres orchestres. Lors de cette semaine de résidence, l’Europa Meta Orchestra travaillera sur la création et l’enregistrement d’un répertoire autour de compositions de Julien Guillamat, le compositeur et directeur de l’ensemble. Avec le soutien de la SACEM

Ouverture publique : JEUDI 5 AOÛT À 17H, Pas de pass sanitaire exigé, jauge inférieure à 50 personnes Sur inscription : info@gmea.net

Le Jeudi 05 août, retrouvez Europa Meta Orchestra à l’athanor Albi

L’Athanor Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T17:00:00 2021-08-05T20:00:00