Les patients MUS représentent 20 à 50 % de la charge de travail des médecins et constituent l’une des catégories de traitement les plus difficiles et les plus coûteuses en Europe. La MUS et la CI ne sont pas suffisamment prises en compte dans l’enseignement de premier et de deuxième cycle dans les pays européens, malgré le poids de ces problèmes dans les soins de santé. Les objectifs d’apprentissage de ce cours sont de développer les connaissances, les attitudes et les compétences des étudiants en santé. Chaque participant recevra un certificat ! Date : 27/10/2021 – 24/11/2021 Cible : étudiants et étudiantes en médecine de l’alliance européenne EUGLOH Hôte : University of Szeged Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/eugloh-music)

Symptômes médicalement inexpliqués (MUS) et compétences interculturelles (CI) : un programme éducatif d'apprentissage en ligne pour les étudiants dans le domaine de la santé

