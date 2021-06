Étueffont Forge-musée d'Étueffont Etueffont, Territoire de Belfort Étueffont au temps de la Forge Forge-musée d’Étueffont Étueffont Catégories d’évènement: Etueffont

Territoire de Belfort

Étueffont au temps de la Forge Forge-musée d’Étueffont, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Étueffont. Étueffont au temps de la Forge

le samedi 3 juillet à Forge-musée d’Étueffont

Votre guide, Alain Humbert, vous propose une visite guidée autour du thème « Étueffont au temps de la forge ». Les commentaires seront illustrés par des cartes postales anciennes. Visites guidées : départ 19h et 20h30. Durée : 1h. Départ à l’accueil de la Forge-Musée.

Gratuit, présentation à l’accueil de la forge-musée

Visite guidée sur le thème « Étueffont au temps de la forge ». Forge-musée d’Étueffont 2, rue Lamadeleine 90170 Étueffont Étueffont Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Etueffont, Territoire de Belfort Étiquettes évènement : Autres Lieu Forge-musée d'Étueffont Adresse 2, rue Lamadeleine 90170 Étueffont Ville Étueffont lieuville Forge-musée d'Étueffont Étueffont