Versailles Office de tourisme de Versailles Versailles, Yvelines Etoffes et littérature (exposition au musée de la Toile de Jouy) Office de tourisme de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Etoffes et littérature (exposition au musée de la Toile de Jouy) Office de tourisme de Versailles, 3 décembre 2021, Versailles. Etoffes et littérature (exposition au musée de la Toile de Jouy)

Office de tourisme de Versailles, le vendredi 3 décembre à 15:00

Découvrez une facette inattendue de l’histoire de la Toile de Jouy ! Les toiles à personnages, qui nous sont si familières, ont été aux 18e et 19e siècles des moyens de diffusion des goûts littéraires contemporains… Retrouvez les fables de La Fontaine, le mariage de Figaro de Beaumarchais, Atala de Chateaubriand, ou encore Paul et Virginie, imprimés sur toiles et mis en regard d’objets d’arts décoratifs qui témoignent tout autant de l’engouement du public pour cet univers littéraire !

Tarif Adulte : 17€, Tarif jeune (8-17 ans) : 12€

Découvrez comment la Toile de Jouy a été un moyen de diffusion des goûts littéraires aux 18e et 19e siècles Office de tourisme de Versailles 2bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T15:00:00 2021-12-03T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Office de tourisme de Versailles Adresse 2bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Office de tourisme de Versailles Versailles