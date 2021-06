Étincelles & Wab : Street Soul Train Parc de Clairfont, 5 août 2021-5 août 2021, Toulouse.

### Spectacle de rue Funk dansé en déambulation [**Dans le cadre de la Programmation estivale « Instantanés » 2021**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34811/%20Programmation%20estivale%20″Instantanés »%202021) Qu’est ce Street Soul Train ? Le premier concert Funk dansé en déambulation. Au volant de leur Funky Truck, système de sonorisation embarqué, les danseurs de la Cie Étincelles et le chanteur beatboxer Wab distillent leur énergie pour faire entrer le public dans la danse. Invoquant la culture Afro-Américaine des années 70, l’émission Soul Train et l’esprit de partage au coeur de la danse Hip-Hop, les artistes offrent des chorégraphies précises et invitent à parader sur une musique live. Les lieux qu’ils arpentent se transforment en véritables dancefoor. **Étincelles :** Spécialisée dans le locking, la compagnie Étincelles porte bien son nom. Les danseurs n’ont d’un but en tête : électriser l’atmosphère et enflammer la piste de danse. La devise même du Hip-Hop : _« Peace, Unity, Love, and Having Fun ! »_ les réunis depuis le début et porte leur ambition fédératrice. **Wab :** Véritable acrobate et caméléon vocal Habib Julien alias Wab joue de sa voix comme d’un instrument. Son concert solo entièrement vocal, utilisant la loopstation (boucleur enregistreur) offre un son étonnant dans un style Pop, Funk, Soul … ### Plus d’infos [Site de la Cie Étincelles](http://etincelles-danse.com/) [Compte Instagram de la Cie Étincelles](https://www.instagram.com/_etincelles_/) [Compte Facebook de la Cie Étincelles](https://www.facebook.com/etincellesdanse/?fref=ts) [Site de Wab and The Funcky Machine](http://www.wab-funkymachine.com/index.html) [Compte Facebook Wab and The Funcky Machine](https://www.facebook.com/wabandthefunkymachine) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 5 Août à 17h et 19h, au Parc de Clairfont à Bellefontaine * Durée : entre 30 et 40 min par représentation * L’organisation et l’accueil du public se feront dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

Gratuit

Culture

Parc de Clairfont Avenue Winston Churchill, 31100 Toulouse, France Toulouse



