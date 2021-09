Meudon Maison de la nature et de l'arbre Hauts-de-Seine, Meudon Etegami nature Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier gratuit pour la famille à partir de 8 ans. _Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable._ **Obligation pour les adultes de présenter un passe sanitaire valide.** **Plus d’infos sur** [la page Maison de la Nature et de l’Arbre](https://www.seineouest.fr/mdna-programme-2021-2022)

Atelier gratuit sur inscription obligatoire (nombre de places limité)

Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste en une carte peinte d’un motif accompagné d’un message que l’on envoie à son entourage. Créez votre carte sur le thème des légumes de saison. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:00:00

