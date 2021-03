Montrem Montrem Dordogne, Montrem Eté actif : randonnée nocturne Montrem Catégories d’évènement: Dordogne

Montrem

Eté actif : randonnée nocturne, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Montrem. 2021-07-30 21:00:00 – 2021-07-30 23:00:00 Place du 8 mai 1945 Montanceix

Montrem Dordogne Montrem Randonnée nocturne : « A la découverte des rapaces nocturnes, des chauves-souris et des étoiles ». Lampe de poche à prévoir. Tout public à partir de 8 ans (accompagné).

Départ parking derrière l’église de Montanceix.

Tarif : 7 € / personne. Sur réservation.

Office de Tourisme Saint-Astier 05 53 54 13 85 / Office de Tourisme Neuvic 05 53 81 52 11 ccivs

Catégories d'évènement: Dordogne, Montrem Lieu Montrem Adresse Place du 8 mai 1945 Montanceix Ville Montrem