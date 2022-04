Eté actif – A la recherche des pierres semi-précieuses Jumilhac-le-Grand, 1 août 2022, Jumilhac-le-Grand.

Eté actif – A la recherche des pierres semi-précieuses Jumilhac-le-Grand

2022-08-01 – 2022-08-01

Jumilhac-le-Grand Dordogne

A la recherche de pierres semi-précieuses (grenats et éventuellement paillettes d’or)! Philippe vous procurera le matériel et les conseils pour passer une matinée passionnante et rafraîchissante !

Pour les enfants de 3 à 10 ans, enfant obligatoirement accompagné d’un adulte.

Jumilhac-le-Grand

