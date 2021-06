Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Et vous, vous mettez quoi dans vos valises ? Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Et vous, vous mettez quoi dans vos valises ? Pléneuf-Val-André, 24 juin 2021-24 juin 2021, Pléneuf-Val-André. Et vous, vous mettez quoi dans vos valises ? 2021-06-24 15:50:00 – 2021-06-24 Bibliothèque Municipale d’Erquy 1 Rue Guérinet

Polars, faciles à lire, classiques, romans historiques… Les vacances sont souvent un moment privilégié pour la lecture et nous avons parfois une envie particulière. Alors pour vous, c'est quoi ? Que mettez-vous dans vos valises ? Venez échanger avec nous le jeudi 24 juin à 15h sur vos lectures de vacances ! Sur inscription (places limitées) +33 2 96 63 64 64 https://bibliotheque.erquy.bzh/

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Étiquettes évènement : Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Bibliothèque Municipale d'Erquy 1 Rue Guérinet Ville Pléneuf-Val-André lieuville 48.63072#-2.46228