Paris Les Plateaux Sauvages Paris Et leurs cerveaux qui dansent Les Plateaux Sauvages Paris Catégorie d’évènement: Paris

Et leurs cerveaux qui dansent Les Plateaux Sauvages, 14 septembre 2021-14 septembre 2021, Paris. Et leurs cerveaux qui dansent

du mardi 14 septembre au mercredi 15 septembre à Les Plateaux Sauvages

Ce spectacle raconte le parcours de deux femmes qui doivent faire face à la différence de leurs enfants, porteur·se de troubles neurologiques. Des premiers signes au diagnostic, nous traversons avec elles les questionnements, doutes et prises de conscience qui vont de pair avec l’identité hors-norme de leurs enfants. De quelle norme s’agit-il ? Celle d’un monde qui brandit des modèles rigides, normatifs à l’image de ceux du dominant ? Ces enfants proposent un regard sur le monde inattendu et déstabilisant, pour ces femmes debout, sur le fil de leurs cerveaux qui dansent.

Tarification responsable

Sephora Haymann & Vanessa Bettane – Mare Nostrum Les Plateaux Sauvages 5, rue des Platrières 75020 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T20:00:00 2021-09-14T21:15:00;2021-09-15T20:00:00 2021-09-15T21:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Plateaux Sauvages Adresse 5, rue des Platrières 75020 Paris Ville Paris lieuville Les Plateaux Sauvages Paris