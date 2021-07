Blagnac Parc du Ritouret Blagnac, Haute-Garonne Estivités – Mercredi 28 juillet Parc du Ritouret Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

16h30 – 18h30 | **Session jonglage** 16h30 – 20h | **Balade à dos d’âne** _**de 3 à 10 ans**_ 16h30 – 20h30 | **Création de lancer d’anneaux** 16h30 – 20h30 | **Tournoi de badminton** 16h30 – 20h30 | **Tournoi de baby-foot** 16h30 – 20h30 | **Tournoi pétanque** 20h – 22h30 | **Parcours du combattant** _À partir de mercredi 21 juillet, suite aux dernières annonces gouvernementales, l’accès au village des Estivités, en journée comme en soirée, sera conditionnée à la présentation du pass sanitaire pour tous les adultes (dès 18 ans)._ _Les séances de ciné plein air et ses animations initialement prévues les vendredis soir à Andromède seront désormais projetées dès ce 23 juillet au village des Estivités, dans le parc du Ritouret._ _Le port du masque reste obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 11 ans._

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous. Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

