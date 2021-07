Estivités – Mardi 3 août Parc du Ritouret, 3 août 2021, Blagnac.

Parc du Ritouret, le mardi 3 août à 16:30

16h30 – 18h30 | **Lectures ludiques** autour d’Hervé Tullet **_de 3 à 6 ans_** 16h30 – 20h30 | **Atelier poterie, pâte à sel et béton cellulaire** 16h30 – 16h50 | **Yoga adultes** par Sthira – Sukham yoga. Échauffement suivi de 15 min de pratique du yoga, mouvements simples, coordination respiration – mouvement, repos. Échanges 17h – 17h20 | **Yoga enfants** par Sthira – Sukham yoga. Échauffement suivi de 10 min de pratique du yoga, postures simples, ludiques, jeu de souffle, repos. Échanges. _**Pour les 4 -12 ans**_ 20h30 | **Maiador** – Compagnie Delá Praká – **Cirque** – durée : 45 min Maiador est une expression rurale du nord-est du Brésil qui désigne l’endroit où se repose le bétail. Maiador apporte l’image de ces moments de refuge et de rencontres au coeur de la vie quotidienne. Le public est invité à partager une expérience inspirée de la culture populaire brésilienne où se mêlent acrobatie, danse contemporaine, le mât chinois et la musique live. tout public Un atelier autour de la musique brésilienne (chants, percussions) sera proposé par la compagnie dans l’après-midi. 21h30 | **Concert** de **DBK Project** – Pop rock, electro, folk « Un jour, il y aura autre chose que le jour, il ne restera plus que nous, rescapés humains contre la mécanique virtuelle des machines, il ne restera plus que le Monde contre le reste de nous. » Les cinq musiciens proposent un spectacle musical sous forme de récit post-apocalyptique. La narration est en français, les chansons en anglais/français. Les Machines prennent peu à peu le pouvoir, les Survivants partent en lutte.

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous. Du lundi 2 au 6 août : semaine des arts

Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



