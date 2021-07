Blagnac Parc du Ritouret Blagnac, Haute-Garonne Estivités – Lundi 2 août Parc du Ritouret Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

16h30 – 18h30 | **Atelier livre scotch** avec la MJC des Arts _**à partir de 8 ans**_ 16h30 – 20h30 | **Création de cartes postales** avec D’âme Fleur 16h30 – 20h30 | **Création de carpes japonaises flottantes** 16h30 – 20h30 | **Atelier de peinture sur verre** 16h30 – 20h30 | **Customisation de loups de théâtre** 18h30 – 20h30 | **Initiation à la magie**

Cet été, retrouvez les Estivités au parc du Ritouret, animations, spectacles et concerts gratuits seront au rendez-vous. Du lundi 2 au 6 août : semaine des arts Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

