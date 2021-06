AlèsAlès Alès Alès Alès, Gard Estiv’Alès – Les Mercredis du Parc de la Tour Vieille – Natacha Santos Grupo Brasil Quartet Alès Alès AlèsAlès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Estiv'Alès – Les Mercredis du Parc de la Tour Vieille – Natacha Santos Grupo Brasil Quartet
2021-07-28 – 2021-07-28
Parc de la tour vieille
Chemin de la tour vieille
Alès Gard

Alès Gard Parc de la tour vieille Alès Gard Alès Venez vous réchauffer au son de la musique brésilienne de Natacha Santos Grupo Brasil Quartet dans le cadre des Estiv’Alès !Ce groupe de musique brésilienne s’est réuni autour de la guitare, du cavaquinho, du chant et des percussions, et tous ensemble voyagent dans l’univers de la samba et de la musique populaire brésilienne. Paulinho Da viola à Toquinho, Vinicius de Moraes, Dona Ivone Lara, Chico Buarque, ont à cœur de partager la richesse et la convivialité de cette musique, chère à leurs cœurs.* Infos pratiques:- Rendez-vous le 28 juillet à 21h au Parc de la Tour Vieille- Concert gratuit mais attention le nombre de places est limité- Port du masque obligatoire pour assister au concert- Informations et renseignements au 04 66 52 32 15 +33 4 66 52 32 15 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-06-25 par

