Collège des Bernardins, le mercredi 20 octobre à 15:00

« Si l’on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d’attente. » Jules Renard, Journal, 1899 Soutenus, entre autres, par Épicure et son rire, Patricia Strauss et tous les amoureux de la sagesse présents tenteront d’explorer les voies qui peuvent conduire au bonheur. De quoi ce bonheur semble-t-il dépendre : de moi ou bien des autres et des circonstances ? Pour aller plus loin Jérémie Fischer et Yan Marchand, Le rire d’Épicure, Les petits Platons, Paris. Les apprentis philosophes, qu’est-ce que c’est ? En compagnie de Patricia Strauss, découvrez l’amour de la sagesse et apprenez à réfléchir, en famille ou entre amis, aux grandes questions de la vie ! La démarche des petits Platons s’appuie sur l’histoire de la philosophie, qui vient enrichir notre questionnement : à partir des ouvrages de la collections, venez vous initier à la philosophie ! Des ateliers pour grandir dans l’art de se questionner, conforter son aptitude à la réflexion et éprouver la joie de penser ensemble, à la lumière des auteurs et textes philosophiques ! Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/est-il-en-notre-pouvoir-detre-heureux-202122

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T16:00:00