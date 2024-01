GERVAISE Essaion de Paris Paris, mardi 19 mars 2024.

Tonnerre ! c’est quelque chose, l’absinthe de l’Assommoir ! On sent plus sa faim. Les ravages de la misère d’après l’Assommoir d’Émile Zola.Gervaise, abandonnée par son amant Lantier, épouse Coupeau, zingueur, et loue une blanchisserie. Coupeau a un accident. Lantier s’immisce dans le couple et débauche Coupeau. Dépossédée de sa blanchisserie, Gervaise sombre à son tour dans l’alcool et tombe dans la misère.Théâtre classiqueDurée : 65 mnTout public à partir de 12 ansAuteure : Claude-Frédérique d’après l’Assommoir d’Emile ZolaMise en scène : Marie Véronique RabanDistribution : Claude Gentholz

Tarif : 14.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 19:15

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75